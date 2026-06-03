Белоусов заявил о важности сотрудничества РФ и Белоруссии

Белоусов: сотрудничество РФ и Белоруссии важно в условиях враждебности НАТО у границ

Развитие Россией и Белоруссией военного сотрудничества особенно важно в условиях враждебной деятельности НАТО у границ. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, пишет ТАСС.

Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

«Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств», — сказал Белоусов.

28 мая Белоусов посетил группировку войск «Запад» и заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о действиях войск на линии соприкосновения и характере действий противника. В частности, речь шла об особенностях применения ударных беспилотников и дронов для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам. Белоусов поручил наращивать эффективность применения ударных БПЛА, а также темпы продвижения «Запада».

Ранее Белоусов осмотрел украинские БПЛА, сбитые российскими дронами-перехватчиками «Елка».