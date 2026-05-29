СМИ: НАТО готовит балтийскую крепость для противодействия России

НАТО работает над укреплением крупнейшего острова в Балтийском море Готланда для противодействия России. Об этом сообщает издание Politico.

Расположенный посреди Балтийского моря остров Готланд находится всего в 300 километрах от Калининграда. На фоне растущих опасений по поводу агрессии со стороны РФ, гибридных атак и нерешительности США в вопросах европейской безопасности Швеция и ее союзники по НАТО спешат превратить Готланд обратно в военный плацдарм, говорится в материале.

На прошлой неделе Швеция завершила свои первые скоординированные с НАТО учения на острове с момента вступления в альянс в 2024 году. Около 18 тыс. военнослужащих из 13 стран тренировались на пыльных равнинах Готланда, готовясь к возможному нападению со стороны России.

«Учитывая дальность действия и расположение современных [вооруженных] систем, если вы контролируете Готланд, вы можете контролировать большую часть того, что происходит в Балтийском море», — сказал изданию заместитель директора поддерживаемого правительством Шведского агентства оборонных исследований Никлас Гранхольм.

Остров получил прозвище «непотопляемый авианосец» за свою роль важнейшей отправной точки для воздушных операций в регионе. По словам, истребители, взлетающие оттуда, могут достичь любой столицы Балтии «за считанные минуты».

Ранее главком ВС Швеции заявил, что Россия может захватить Готланд.

 
