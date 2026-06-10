Арестович прокомментировал визит Абрамовича в Киев

В ходе визита в Киев российский бизнесмен Роман Абрамович передал президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию, которая носит «совершенно конфиденциальный характер». С таким заявлением в эфире своего YouTube-канала выступил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Абрамович – тяжеловес. <…> Абрамович был посредником в ходе стамбульских переговоров и, наверное, он был выбран туда неслучайно. Точно так же имеет вес и значение и сегодня. Его приезд в Киев личный говорит о том, что должна была быть передана информация, которая носит совершенно конфиденциальный характер и не доверяется даже надежным средствам шифрования», — утверждает Арестович.

Британское издание The Guardian ранее писало, что в мае Абрамович «тайно посетил Киев для переговоров с Зеленским». На этой встрече украинский политик заявил олигарху, что то Киев «никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва».

До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена — его имя российская сторона не называет. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Президент России Владимир Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.

Ранее стало известно, что Зеленский просил у Британии деньги Абрамовича.