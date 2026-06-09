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Политика

Стало известно, что Зеленский просил у Британии деньги Абрамовича

Зеленский предложил потратить деньги Абрамовича на ПВО для Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

В ходе встречи «евротройки» (Франция, Германия, Великобритания) с Владимиром Зеленским последний предлагал британскому премьер-министру Киру Стармеру потратить деньги российского бизнесмена Романа Абрамовича на систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщает украинский Telegram-канал УНИАН.

Зеленский заявил, что обсудил со Стармером судьбу £2,4 млрд, полученных от продажи Абрамовичем футбольного клуба «Челси». По словам украинского лидера, эти деньги было бы справедливо направить не на гуманитарные программы, а на усиление украинской ПВО и закупку систем для перехвата российских ракет.

Зеленский даже пошутил, что при встрече напомнил Абрамовичу о деньгах: «Нам нужны ваши деньги».

Британское издание The Guardian ранее писало, что в мае Абрамович «тайно посетил Киев для переговоров с Зеленским». На этой встрече украинский политик заявил олигарху, что то Киев «никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва».

До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена — его имя российская сторона не называет. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Президент России Владимир Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.

Ранее в Госдуме оценили призыв Зеленского к переговорам.

 
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