Зеленский раскрыл детали переговоров c Абрамовичем

The Guardian: Зеленский заявил Абрамовичу, что Украина не откажется от Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с российским олигархом Романом Абрамовичем заявил, что Киев «никогда не откажется от Донбасса». Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.

Как пишет издание, в мае Абрамович «тайно посетил Киев для переговоров с Зеленским».

«Зеленский утверждает, что сказал Абрамовичу, что никогда не откажется от Донбасса, как того желает Москва», — сообщает The Guardian.

8 июня президент Украины заявил, что встречался в Киеве с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

До этого в Кремле подтвердили наличие непубличных контактов с Киевом и рассказали о визите в украинскую столицу известного российского бизнесмена — его имя российская сторона не называет. По словам помощника президента Юрия Ушакова, предприниматель встречался с Зеленским и затем передал информацию Москве. Путин сообщил, что через этого человека получил просьбу о личной встрече от украинского лидера, однако усомнился в целесообразности таких переговоров на фоне последних заявлений Киева.

Ранее в Госдуме оценили призыв Зеленского к переговорам.