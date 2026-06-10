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Политика

Стало известно, поддерживают ли европейцы милитаризацию ЕС

Euractiv: большинство европейцев поддерживает милитаризацию ЕС
Armando Franca/AP

Большинство европейцев поддерживают увеличение расходов на оборону и закупку европейского оружия. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на данные Европейского совета по международным отношениям.

Издание отмечает, что только в Италии большинство опрошенных высказались против увеличения расходов на оборону и закупок оружия у европейских стран.

«Большинство европейцев выступают за увеличение расходов на оборону. Однако итальянцы оказались исключением: большая часть респондентов высказались против увеличения оборонного бюджета. <…> Большинство респондентов, за исключением, опять же, итальянцев, также выступили за закупку значительного количества оружия у европейских стран, а не за пределами континента», — пишет СМИ.

Опрос показал, что только в Польше выступили за увеличение закупок оружия у США, а в остальных странах ЕС этот шаг поддерживает меньшинство. Также во всех 15 европейских государствах, где проводился опрос, респонденты не ожидают, что Вашингтон поддержит Европу в случае нападения. В основном в европейских странах уверены в помощи других членов ЕС в случае атаки, однако в Болгарии большинство респондентов не надеется и на Евросоюз. Кроме того, европейцы считают необходимым сохранить НАТО.

«Европейцы доверяют НАТО больше, чем идее создания нового оборонной организации только для ЕС. Лишь 29% опрошенных посчитали это «очень хорошей идеей» или «довольно хорошей идеей». Ни в одной из 15 опрошенных стран не было большинства в поддержку этой идеи», — отметило издание.

В апреле еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс рассказал, что Еврокомиссия (ЕК) планирует в 10 раз увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы. А именно сумма военных расходов в нем должна составить €131 млрд против €13 млрд в текущем бюджете.

В марте генсек альянса Марк Рютте в отчете сообщил, что в 2025 году европейские страны-члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП.

2 мая посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков подчеркнул, что сейчас главной задачей ЕС является милитаризация.

Ранее Еврокомиссия решила увеличить штат в гендиректорате по оборонной промышленности.

 
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