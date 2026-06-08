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Политика

Еврокомиссия раскрыла детали нового кредита для Украины

ЕС выделит Украине 9,1 млрд евро по новому кредиту
Thomas Peter/Reuters

Евросоюз намерен в июне перечислить Украине 9,1 млрд евро в рамках нового кредитного механизма. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, пишет РИА Новости.

По его словам, из общей суммы 5,9 млрд евро планируется направить на оборонные нужды, а еще 3,2 млрд евро — на поддержку государственного бюджета Украины. Уйвари уточнил, что первые транши начнут поступать во второй половине июня.

Представитель Еврокомиссии отметил, что деньги собираются перечислить в течение месяца.

В конце мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму €90 млрд. Соглашение предполагает, что половину этой суммы Киев получит уже в 2026 году, из них €28,3 млрд пойдут на закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса, а €16,7 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Однако позднее стало известно, что Украина в первом квартале текущего года не выполнила шесть условий ЕС, обозначенных для получения транша в размере €2,4 млрд по программе Ukraine Facility.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией.

 
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