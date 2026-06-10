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Политика

В Совфеде рассказали, что станет «сущим кошмаром» для Киева

Сенатор Пушков: путь Украины в ЕС не будет быстрым
Владимир Федоренко/РИА Новости

Путь Украины в Евросоюз не будет быстрым, а на каком-то этапе он вообще может остановиться и превратиться в «сущий кошмар» для Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, в «политических кулуарах» Брюсселя, Парижа и Рима признают, что Украина «совершенно не готова» ко вступлению в ЕС и для выполнения всех требований объединения ей понадобятся «долгие годы», потому что в обозримой перспективе принять страну с ЕС «никак нельзя».

«Отсюда — идея ассоциированного членства, которая очень тревожит Киев. Оно означало бы неполноценный статус страны внутри ЕС — нос в тепле, а задняя часть на холоде. Однако именно такое — неполноценное членство Украины привлекательно для многих членов ЕС, которые не заинтересованы в ее полноценном членстве. Еще один возможный вариант — бесконечные переговоры, требования и дорожные карты без приема как такового: это вообще сущий кошмар для Киева», — отметил Пушков.

10 июня агентство Reuters написало, что Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали ЕС обсудить варианты временного ограничения права голоса для будущих членов ЕС, среди которых Украина, Молдавия, Албания и Черногория.

В начале июня еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что договоренность между Венгрией и Украиной о правах закарпатских венгров позволит начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Издание Politico также сообщило, что процесс может запуститься 15 июня.

В июне издание РБК-Украина со ссылкой на источники написало, что на данный момент «оптимистичным» сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год.

Газета La Stampa со ссылкой на европейские источники сообщила, что для вступления в ЕС Украине нужно порядка 10 лет.

Ранее премьер Венгрии выступил против двойных стандартов при вступлении Украины в ЕС.

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