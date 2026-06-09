Премьер Венгрии выступил против двойных стандартов при вступлении Украины в ЕС

Венгрия не потерпит двойных стандартов при вступлении Украины в состав Европейского союза (ЕС). Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в интервью телекомпании ATV.

«Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении [Украины к ЕС], тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии войны», — сказал глава кабмина республики.

Мадьяр добавил, что существует 33 главы переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, Венгрия не против присоединения республики, но будет следить за выполнением договоренностей о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

4 июня Мадьяр заявил, что Венгрия после достижения соглашения с Украиной на уровне постпредов одобрила открытие первой части переговоров о вступлении Киева в ЕС. Однако премьер отметил: «открыть главу переговоров — это совсем не то, что закрыть». По его словам, Киеву придется доказать, что он выполнил свои обещания.

Ранее на Украине назвали «оптимистичный» срок вступления в ЕС.