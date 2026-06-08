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Политика

На Украине назвали «оптимистичный» срок вступления в ЕС

РБК-Украина: оптимистичным сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год
Sergei Chuzavkov/AP

На данный момент «оптимистичным» сроком вступления Украины в ЕС является 2030 год, когда может состояться новая волна расширения объединения. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Информированные собеседники издания рассказали, что из оставшегося до 2030 года времени два или два с половиной года могут уйти на ратификацию договора о вступлении Украины в ЕС.

«Следовательно, за 2027-2028 года надо успеть провести переговоры (открыть и, главное, закрыть кластеры), а также написать собственно текст договора о вступлении Украины. Конечно, на тайминг могут повлиять много событий, например, мирные переговоры», — пишет СМИ.

«РБК-Украина» пишет, что если конфликт закончится, это снимет опасения ряда европейских стран о приеме Киева в ЕС, а также может придать «большой политический импульс бюрократическим процессам», особенно если членство Украины в ЕС в каком-то виде будет фигурировать в мирном соглашении.

Издание отмечает, что 15 июня будет открыт первый из шести так называемых переговорных кластеров, то есть сфер законодательства, в которых Украина должна будет провести реформы для вступления в ЕС. Также отмечается, что Украина якобы готова и к открытию остальных пяти кластеров.

По информации СМИ, оптимистичным вариантом на Украине видят открытие всех шести переговорных кластеров к концу июня, а пессимистичным – осенью. Однако для закрытия кластеров Украине нужно будет выполнить «бесчисленное количество критериев» и привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС, пишет издание.

«У вас очень много говорят об открытии кластеров. Но дело не в том, чтобы их открыть, а в том, чтобы потом закрыть», — объяснял один из европейских дипломатов.

2 июня газета Politico сообщила, что Украина и Молдавия планируют начать переговоры о вступлении в ЕС 15 июня.

3 июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о том, что Будапешт и Украина достигли соглашения по вопросу прав закарпатских венгров, и поэтому Венгрия в случае выполнения всех пунктов поддержит открытие первого кластера для вступления страны в ЕС.

8 июня еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что 15 июня ЕС официально откроет переговоры о членстве Украины в союзе.

Ранее в Польше призвали наложить вето на вступление Украины в ЕС.

 
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