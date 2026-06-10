Стратегия европейцев «мир посредством силы», которой они придерживаются по поводу конфликта на Украине, не предполагает переговоров. Об этом написал украинский политик и лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

«Стратегия «мир посредством силы» вообще не предполагает переговоров, ни сейчас, ни потом. Применение силы означает одно — тот, к кому она применена, должен подчиниться. А это возможно только после выигрыша в войне, которую нужно еще выиграть. И Европу к этой войне толкают, не оставляя ей шансов», — отметил он.

По словам Медведчука, условия европейцев для переговоров с Россией являются «бредовыми политическими фантазиями», а поведение европейских политиков напоминает «театр абсурда», так как их действия не могут принести «никаких результатов».

Политик считает, что сейчас уже не Украину, а Европу «готовят для тарана России», и это не сулит «ничего хорошего» европейским народам.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц назвали условия для достижения мира на Украине. Они отметили, что сначала нужно прекратить огонь, отправной точкой для переговоров должна стать текущая линия соприкосновения. Также европейские лидеры потребовали надежных и «юридически обязательных» гарантий безопасности для Украины.

8 июня издание Politico написало, что европейские политики готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по Украине. Агентство Bloomberg также писалоhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2026/06/04/28612723.shtml, что Лондон, Париж и Берлин вместе с Киевом составляют план организации мирных переговоров с Россией.

4 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине, так как является союзником Киева.

Ране Медведчук упрекнул европейских политиков в неспособности заинтересовать Россию.