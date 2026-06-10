В Госдуме оценили новый пакет санкций против России

21-й пакет антироссийских санкций ЕС «бумерангом» ударит по самим европейцам. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Слуцкий напомнил, что ранее глава евродипломатии Кая Каллас обещала «сделать жизнь простых россиян максимально хуже» за то, что они «выбирают суверенный путь развития». Однако и Каллас, и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «просчитаются», уверен Слуцкий.

«Обе эти дамы снова просчитаются, как и с предыдущими 20-ю антироссийскими пакетами. Санкции скорее ударят бумерангом по простым европейцам, которые при такой истеричной политике рано или поздно просто «вынесут» евробюрократов, повязанных русофобией. А что до запретов на въезд нашим бойцам, то их точно не напугать европейским «занавесом»», — отметил депутат.

9 июня агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций против России предложит сохранить предельные цены на российскую нефть на уровне $44,10 за баррель без изменений в течение шести месяцев. С помощью 21-го пакета антироссийских санкций ЕС попытается надавить на банковский сектор и российскую экономику. В него планируется включить 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для всех военных, которые служили в вооруженных силах России с момента начала спецоперации на Украине. Также фон дер Ляйен заявила, что 21-й пакет санкций может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.

10 июня постоянные представители стран Евросоюза начнут обсуждать и согласовывать 21-й пакет санкций против России.

Ранее в ЕК сообщили о крупнейшем за два года списке персональных санкций против РФ.