Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин в беседе с Трампом передал его супруге поздравления с днем рождения

Alexei Nikolsky/Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером Дональдом Трампом передал его супруге Меланье поздравления с днем рождения. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в разговоре Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа в гостинице Washington Hilton, подчеркнув неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия. Российский лидер обратил внимание, что это преступление произошло накануне дня рождения первой леди США — 26 апреля.

«Меланье Трамп были переданы поздравления», — сказал Ушаков.

Также Путин отметил ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями.

Кроме того, Путин в беседе с Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник «знаменует общую победу над нацизмом во Второй Мировой войне».

Ушаков сказал, что беседа лидеров России и США длилась в общей сложности чуть более часа, прошла в дружеском ключе и была откровенной и в то же время деловой.

Ранее стало известно, что именно Эпштейн познакомил Меланью с Трампом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
