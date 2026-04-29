Путин в беседе с Трампом передал его супруге поздравления с днем рождения

Президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером Дональдом Трампом передал его супруге Меланье поздравления с днем рождения. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, в разговоре Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа в гостинице Washington Hilton, подчеркнув неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия. Российский лидер обратил внимание, что это преступление произошло накануне дня рождения первой леди США — 26 апреля.

«Меланье Трамп были переданы поздравления», — сказал Ушаков.

Также Путин отметил ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями.

Кроме того, Путин в беседе с Трампом сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник «знаменует общую победу над нацизмом во Второй Мировой войне».

Ушаков сказал, что беседа лидеров России и США длилась в общей сложности чуть более часа, прошла в дружеском ключе и была откровенной и в то же время деловой.

