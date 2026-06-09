В ЕК сообщили о крупнейшем за 2 года списке персональных санкций против РФ

Каллас: Предлагаемый список персональных санкций против РФ будет крупнейшим за 2 года

Перечень лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, будет крупнейшим за последние два года. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.

«В рамках данного пакета моя служба предлагает крупнейший перечень позиций за последние два года», — написала она.

9 июня был представлен проект нового пакета санкций против России, направленный на дальнейшее ограничение финансового и энергетического секторов, а также борьбу с обходом ограничений. В ЕК предложили ввести ограничения и исключения из международных систем в отношении 31 российского банка.

Всего в черные списки могут попасть до 90 финансовых организаций, около 30 российских судов и танкеров, также планируется запретить продажу России танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Ограничения затронут криптооператоров в третьих странах и нефтетрейдеров, а также физических и юридических лиц, способствующих поддержке российского военно-промышленного комплекса.

Ранее политолог объяснил, почему в США задумались об усилении санкций против РФ.