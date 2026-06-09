Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

В ЕК сообщили о крупнейшем за 2 года списке персональных санкций против РФ

Каллас: Предлагаемый список персональных санкций против РФ будет крупнейшим за 2 года
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Перечень лиц, в отношении которых предложено ввести персональные санкции в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, будет крупнейшим за последние два года. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.

«В рамках данного пакета моя служба предлагает крупнейший перечень позиций за последние два года», — написала она.

9 июня был представлен проект нового пакета санкций против России, направленный на дальнейшее ограничение финансового и энергетического секторов, а также борьбу с обходом ограничений. В ЕК предложили ввести ограничения и исключения из международных систем в отношении 31 российского банка.

Всего в черные списки могут попасть до 90 финансовых организаций, около 30 российских судов и танкеров, также планируется запретить продажу России танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Ограничения затронут криптооператоров в третьих странах и нефтетрейдеров, а также физических и юридических лиц, способствующих поддержке российского военно-промышленного комплекса.

Ранее политолог объяснил, почему в США задумались об усилении санкций против РФ.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!