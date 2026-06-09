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Политика

Стало известно, когда в ЕС начнут согласовывать новый пакет санкций против России

Постпреды ЕС 10 июня начнут согласовывать 21-й пакет санкций против России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Постоянные представители стран Евросоюза в среду, 10 июня, начнут обсуждать и согласовывать 21-й пакет санкций в отношении России. Это следует из повестки предстоящего заседания, сообщает РИА Новости.

Представители Еврокомиссии представят странам-членам ЕС предложения по новым рестрикциям, после чего пройдет обмен мнениями. Как говорится в одном из пунктов повестки заседания, постпреды Евросоюза обсудят «запретительные меры в связи с нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины и ограничительные меры против Белоруссии».

21-й пакет рестрикций против России будет направлен на оказание давления на банковский сектор РФ и российскую экономику. Так, ЕС планирует включить в новый пакет санкций 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны Евросоюза для российских военных, принимавших участие в спецоперации на Украине.

Ранее ЕС разрешил досматривать в Средиземном море танкеры, которые в Брюсселе связывают с перевозкой российской нефти

 
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