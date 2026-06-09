Зеленский пригрозил увеличить число ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский планирует увеличить число атак по России с использованием дронов и ракет. Об этом он заявил на пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии, сообщает Clash Report.

Зеленский пообещал, что Украина выйдет на производство такого количества ракет и дронов, которое позволит Киеву атаковать Россию «в полной мере».

«Россия понимает, что при наличии 600 беспилотников и ракет они почувствуют эту войну так же, как мы ее чувствуем. Они почувствуют ее у себя дома», — сказал Зеленский.

В июне издание Telegraph написало, что новая тактика Украины в конфликте подразумевает удары дронами по территории России и по линиям снабжения.

Также в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которая позволит наносить удары по территории России.

5 июня президент России Владимир Путин отметил, что атаки украинских дронов хоть и наносят России экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу.

Также Путин назвал использование ВСУ дронов против гражданского населения гуманитарным преступлением. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что между Россией и Украиной наблюдается равновесие в использовании дронов, и на отдельных участках фронта Москва имеет преимущество.

Ранее главком ВСУ Сырский принял решение для формирования «войска будущего».