Главком ВСУ Сырский принял решение для формирования «войска будущего»

Главком ВСУ Александр Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии Украины до 2030 года. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главкома, несмотря на боевые действия, Киев должен формировать «войско будущего», и это «не менее важно, чем выполнение текущих задач».

«Постоянно эволюционирует тактика применения войск, возрастает роль беспилотных авиационных комплексов, управляемых авиационных бомб и других современных средств поражения. Кому-то может показаться, что эпоха артиллерии проходит, однако опыт этой войны доказывает обратное. Артиллерия остается неотъемлемым элементом современного поля боя», — написал Сырский.

Главком ВСУ отметил, что сейчас на эффективность ракетных войск и артиллерии негативно влияют «критическая зависимость» от поставок вооружения и боеприпасов от партнеров, сложная логистика, ограниченная дальность поражения отдельных образцов вооружения и дефицит средств артиллерийской разведки. В новой концепции украинцы собираются учесть как эти факторы, так и боевой опыт, прогнозируемые тенденции развития вооружения и изменения в способах его применения, сказал Сырский.

Он подчеркнул, что оснащать артиллерийские подразделения ВСУ планируется оружием местного производства, а «изношенные артиллерийские системы советских калибров, которые не подлежат модернизации или ремонту», будут постепенно выводиться из эксплуатации.

Главком написал, что один из ключевых приоритетов новой концепции — создание современной системы артиллерийской разведки. Также украинцы хотят «наращивать способности по огневому воздействию на всю оперативно-стратегическую и стратегическую глубину противника», отметил он.

«Для этого предусмотрено завершение разработки и дальнейшее серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до двух тысяч километров», — отметил Сырский.

В мае Сырский заявил, что украинская армия намерена перейти от «войны на истощение» к другой тактике, которая заключается в остановке продвижения российских войск и ударам по российскому тылу. В июне издание Telegraph также писало, что украинское командование разработало новую тактику для достижения прекращения огня, которая подразумевает удары дронами по российским территориям и по линиям снабжения.

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Украина находится «очень близко» к созданию баллистической ракеты, которой можно будет наносить удары по территории России.

Ранее на Украине устранили военного, критиковавшего Сырского.