Зеленский назвал три ключевых приоритета для Украины

Для Украины есть три ключевых приоритета в отношениях с европейскими странами, среди которых активизация дипломатии, поставки Киеву средств ПВО, а также открытие всех кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Об этом президент страны Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Зеленский подвел итоги состоявшегося в Эстонии саммита «Украина — страны Северной Европы и Балтии» и отметил, что сейчас для Киева есть «три приоритета» в отношениях с европейцами.

«Первый — сделать дипломатию более активной. Сегодня мы обсудили, как это сделать. Второй — обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны и усилить наше сотрудничество, чтобы сделать Европу сильнее. Третий. Вскоре состоятся важные встречи Европейского Союза, и я благодарю каждого партнера за поддержку Украины. Время открыть все кластеры. Все готово, и нет причин откладывать дела на потом», — написал Зеленский.

Также он поблагодарил европейцев за готовность ужесточить санкции против России и отметил, что «только давление» на Москву поможет остановить боевые действия.

9 июня Зеленский сказал, что для него «идеальным решением» в мирных переговорах является быстрое урегулирование конфликта с Россией. Он подчеркнул, что первым шагом должно стать «полное прекращение огня». Также украинский лидер заявил, что на переговорах по Украине должны присутствовать представители Европы.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европа пока не готова к посреднической роли в переговорах по Украине. Также Песков отметил, что действия Киева, в частности удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, осложняют мирное урегулирование конфликта.

Ранее США призвали Россию и Украину договориться о прекращении огня.