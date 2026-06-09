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Политика

В бундестаге потребовали от Украины репараций из-за подрыва «Северных потоков»

Депутат Вайдель: Украина должна объяснить свою роль в подрыве газопроводов
Carsten Koall/Global Look Press

Украина должна выплатить Германии компенсацию за подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, пишет ТАСС.

Вайдель подчеркнула, что из-за подрыва трубопроводов Германии был причинен «огромный ущерб», и Киев должен объяснить, какую роль он сыграл в этом теракте.

«Украина должна для начала объяснить, как дело дошло до этого акта государственного терроризма — подрыва важнейшей инфраструктуры, которая у нас была, а именно трубопровода «Северный поток», и какую роль она в этом сыграла», — отметила Вайдель.

26 сентября 2022 года случился подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», после которого из четырех объектов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2».

В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что техническая возможность для восстановления «Северных потоков» существует.

Также в июне депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре подчеркнул, что для запуска «Северного потока» не хватает политической воли властей Германии, а технические проблемы можно устранить.

В феврале издание Der Spiegel писало, что операцию по подрыву газопроводов мог одобрить посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Ранее в США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков».

 
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