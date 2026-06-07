Депутат от АдГ: для запуска «Северного потока» не хватает политической воли ФРГ

Для запуска «Северного потока» не хватает политической воли ФРГ, технические проблемы можно устранить. Об этом заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Мы обязательно должны снова ввести его в эксплуатацию. И единственное, что этому мешает, — это политические причины», — сказал политик.

Котре добавил, что политической воли нет у тех, кто принимает решения в Германии. Он уверен, что ее нет и на уровне Евросоюза.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что существует техническая возможность восстановления газопроводов «Северные потоки».

По словам Дмитриева, важным сигналом является позиция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая «открыто об этом говорит». Он также напомнил, что отказ от российской энергетики привел к потерям Европы в размере более трех триллионов долларов.

Ранее в США раскрыли роль Зеленского в подрыве «Северных потоков».