Дмитриев: «Северные потоки» можно восстановить, в Европе это понимают

Существует техническая возможность восстановления газопроводов «Северные потоки». Об этом заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его цитирует РИА Новости.

«Здравые силы в Европе, в Германии понимают, что да, надо восстанавливать «Северные потоки». И мы слышим уже отголоски таких вот идей и предложений», — отметил он, подчеркнув, что технически это возможно осуществить.

По словам Дмитриева, важным сигналом является позиция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая «открыто об этом говорит». Он также напомнил, что отказ от российской энергетики привел к потерям Европы в размере более трех триллионов долларов.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В результате были серьезно повреждены три из четырех ниток. Оператор Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере разрушений и отказался оценивать возможные сроки восстановления.

В феврале этого года немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что операцию по подрыву газопроводов мог одобрить посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, занимавший тогда пост главнокомандующего Вооруженными силами республики. По информации журналистов, Залужный принял подобное решение без одобрения со стороны Владимира Зеленского и его администрации. Однако сам экс-главком такие утверждения отверг.

Ранее в ФРГ призвали начать переговоры о поставках газа из России через «Северный поток — 2».