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Политика

Каллас призвала страну ЕС отказаться от военного нейтралитета из-за России

Каллас считает, что Ирландии надо отказаться от военного нейтралитета из-за РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас намекнула, что Ирландии необходимо отказаться от военного нейтралитета якобы из-за России. Ее цитирует RT.

«Славная традиция военного нейтралитета Ирландии не ставится под сомнение, однако нейтралитет не обеспечивает иммунитета от угроз, с которыми сегодня сталкивается Европа», — сказала Каллас.

По ее словам, Россия «не исключила из списка целей ни одну европейскую страну».

8 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не верит утверждениям о якобы намерениях президента России Владимира Путина напасть на Европу. Финский лидер считает, что РФ продолжит «испытывать страны НАТО», но конфликта не будет.

Позже член финской политической партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил мнение, что Стубб резко сменил риторику в отношении России, поскольку надеется на возобновление закупок дешевых энергоносителей на фоне тяжелого экономического кризиса в стране.

Ранее в НАТО окрестили Россию «угрозой номер один».

 
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