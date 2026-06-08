Президент Финляндии объяснил, почему не боится Россию

Стубб заявил, что не верит в намерение России атаковать страны НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что не верит утверждениям о якобы намерениях президента России Владимира Путина напасть на Европу. Финский лидер считает, что Россия продолжит «испытывать страны НАТО», но конфликта не будет.

«Людям просто нужно успокоиться», — отметил он.

Также Стубб указал на то, что Украина сейчас находится «в лучшем положении на поле боя, чем когда-либо с начала войны». В связи с этим он призвал Европу начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта.

«Я считаю, мы должны говорить с Путиным», — сказал Стубб.

По его мнению, возобновить диалог с Кремлем сначала должен ЕС, а если не удастся, то инициативу могли бы перехватить лидеры отдельных государств, например, Германии, Франции или Британии.

Президент России Владимир Путин еще в прошлом году выразил готовность «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны. Российский лидер назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По словам Путина, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам с ЕС, но не будет бегать и умолять.