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Политика

В Финляндии объяснили резкую смену риторики Стубба про «российскую угрозу»

Мема: Стубб перестал видеть российскую угрозу для НАТО из-за энергокризиса
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Президент Финляндии Александр Стубб резко сменил риторику в отношении России, поскольку надеется на возобновление закупок дешевых энергоносителей на фоне тяжелого экономического кризиса в стране. Об этом заявил член финской политической партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Стубб разворачивается на 180 градусов в своих последних заявлениях в швейцарских СМИ. Он заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия хочет напасть на Европу. Годами он изображал Россию как главного «Большого Врага» Европы», — написал Мема.

Политик считает, что финский президент изменил позицию в надежде на возобновление закупок дешевого российского топлива на фоне проблем национальной экономики с энергоносителями.

По словам Мемы, Стубб и другие европейские лидеры годами использовали ложь о «российской угрозе» в качестве оправдания миллиардных трат на оружие в ущерб благосостоянию собственных граждан. Политик отметил, что западные разведки никогда не подтверждала существование прямой военной угрозы Европе со стороны России.

Заявление Стубба, которое прокомментировал Мема, было сделано финским лидером в интервью немецкому изданию. Президент Финляндии сказал, что не считает вероятным нападение России на одну из стран НАТО.

Ранее президент Финляндии рассказал, как европейцы должны вести переговоры с Россией.

 
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