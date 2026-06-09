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Политика

На Украине захотели получить репарации от Белоруссии

Посол Черногор: нужна компенсация Украине от Белоруссии
Алексей Майшев/РИА Новости

Украина должна получить «определенную компенсацию» от Белоруссии после окончания боевых действий, заявил в интервью изданию «Апостроф» посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор.

Посол назвал вопрос выплаты «репараций» со стороны Белоруссии «непростым». Он сказал, что Белоруссия якобы является «соагрессором», но «многое будет зависеть от ее статуса» в конце боевых действий.

«Определенную компенсацию следует предусмотреть. Очень многое зависит от того, с какой Беларусью мы будем иметь дело по ходу войны. Хотя мы еще и не знаем, как война закончится. У нас сейчас информационное напряжение с Беларусью. А что, если произойдет реальное противостояние, и мы возьмем сатисфакцию за счет уничтоженных объектов ВПК?» — заявил он.

В конце мая глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия не получит назад замороженные активы на сумму около €210 млрд, и эти деньги могут передать Украине в качестве компенсации ущерба.

В мае глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко среди политиков и чиновников, которые должны быть осуждены так называемым «спецтрибуналом» против России. В том же месяце замглавы офиса президента Украины Ирина Мудра отметила, что Украине нужно судить не только Россию, но и Белоруссию, КНДР и Иран.

Ранее на Украине рассказали о донатах ВСУ от белорусской оппозиции.

 
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