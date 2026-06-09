На Украине рассказали о донатах ВСУ от белорусской оппозиции

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не является пацифисткой, донатит ВСУ и считает, что власть в Белоруссии можно захватить вооруженным путем. Об этом в интервью изданию «Апостроф» рассказал посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Черногор, который ответственен за работу с белорусской оппозицией.

«Насколько мне известно, Светлана из личных средств донатит на ВСУ. В Варшаве она принимала участие в тренинге по такмеду. Их командой была собрана и передана в Украину не одна партию помощи. Конечно, это помощь не уровня Himars или Bayraktar. Но определенную помощь передают. Вспоминают, что в прошлом и позапрошлом году на форуме Острожских структуры белорусских демсил передавали добровольцам автотранспорт», — отметил он.

Черногор подчеркнул, что текущая позиция Тихановской «точно не пацифистская», и она прошла путь «от гуманитарного участия и проявлений солидарности до признания, что эта война является фактором региональной безопасности». Также посол рассказал, что Тихановская награждала медалями белорусских наемников, которые воюют на стороне Киева.

«У нее есть осознание, что одним из путей освобождения Беларуси является вооруженный путь. Во время визита в музей Второй Мировой Тихановская отметила наградами ряд украинских и белорусских деятелей, в том числе добровольцев», — отметил о.

25 мая Светлана Тихановская приезжала с визитом в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить открытие так называемой «миссии демократических сих» Белоруссии на Украине.

В июне советник Тихановской Франтишек Вечерко рассказал, что белорусская оппозиция намерена совершить еще много визитов на Украину и уже готовит следующую поездку.

В феврале Тихановская заявила о надеждах белорусской оппозиции на то, что в какой-то момент наступит время для «отвоевания» страны. А в марте она одобрила вступление белорусов в ВСУ и назвала общим противником Украины и Белоруссии «идеологию русского мира».

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