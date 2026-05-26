В ЕС заговорили о новом обсуждении кражи замороженных активов России

Россия не получит назад замороженные активы на сумму около €210 млрд, и европейцы могут передать их Украине в качестве компенсации ущерба. Об этом в интервью «Укринформ» заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам передача активов Украине должна стать элементом «механизма компенсации». И он выразил уверенность в том, что «довольно скоро» в ЕС состоятся «новые дебаты» по поводу конфискации российских активов, и подчеркнул, что Эстония стремится поддержать изъятие средств.

«Я уверен, что довольно скоро состоятся новые дебаты относительно того, что мы можем сделать, чтобы на самом деле конфисковать их. Хорошо, что у нас есть деньги, мы их контролируем. Россия их не получит. Они не будут частью ни одного соглашения, кто бы этим ни занимался, ведь это касается Европейского Союза. Это возможность на будущее, 210 миллиардов – это много денег», — отметил Цахкна.

До этого глава МИД Литвы Кестутис Будрис также призвал Европу вновь поднять вопрос об использовании замороженных российских активов для Украины. А в феврале глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что ЕС нужно вернуться к дискуссии о конфискации замороженных активов России.

В декабре 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва готовит ответные меры в отношении ЕС на случай воровства российских замороженных активов.

