Белорусская оппозиция намерена стать частым гостем на Украине

Белорусская оппозиция намерена совершить еще много визитов на Украину и уже готовит следующую поездку. Об этом в интервью Kiev Post сообщил советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франтишек Вечерко.

По его словам, майская поездка Тихановской в Киев стала «историческим событием», и сейчас белорусская оппозиция сконцентрирована на том, чтобы «остановить Россию» и «ослабить режим» действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. На встрече с Зеленским Тихановская обсудила, как «остановить русификацию» и «наступление русского мира», рассказал Вечерко.

«Мы хотим укрепить эти связи между простыми украинцами и белорусами. Думаю, в ближайшее время у нас будет еще много визитов в Украину; мы уже планируем следующий. <…> Мы открыли представительство в центре Киева – миссию белорусских демократических сил — которое станет центром для различных инициатив и организаций», — заявил он.

Вечерко добавил, что на Украине есть диаспора белорусов, которые занимаются помощью Украине, а также Киев поддерживают некие белорусские предприятия, которые не ушли из страны после начала конфликта с Россией.

25 мая Светлана Тихановская приехала в Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским. СМИ писали, что Тихановская намеревалась обсудить открытие так называемой «миссии демократических сих» Белоруссии на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Тихановской посетить Старобельск в ЛНР, где украинская армия ударила по колледжу.

В марте Тихановская назвала Белоруссию и Украину «естественными союзниками» и заявила, что их общим противником является «идеология русского мира». А в мае она одобрила вступление белорусов в ВСУ.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл настоящую цель визита Тихановской в Киев.