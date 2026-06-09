Глава МИД Эстонии порассуждал о слабости НАТО

Североатлантический альянс сейчас не является слабым. Об этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью DR.dk.

По его словам, президент России Владимир Путин якобы «боится» НАТО, но при этом «проверяет» единство и «готовность» объединения действовать. Поэтому западным странам нужно держаться вместе, чтобы доказывать Москве прочность альянса, подчеркнул Цахкна.

«Любые колебания и неясные сигналы о несогласии также могут создать у Путина ложное впечатление о слабости НАТО. Но на самом деле НАТО сейчас не слабое. У нас больше оборонных возможностей, чем когда-либо прежде. <…> Мы должны показать, что едины», — рассказал министр иностранных дел.

При этом Цахкна считает, что Россия не планирует в ближайшее время атаковать НАТО, однако якобы может продолжать «испытывать» Запад с помощью неких «гибридных атак» — например, «дезинформации» и «неконтролируемых беспилотников».

4 июня президент России Владимир Путин назвал не просто бредом, а провокацией заявления европейцев о возможности нападения России на НАТО. Он также отметил, что это попытка «создать угрозу, которой реально не существует».

Тогда же Путин подчеркнул, что все обвинения Европы в адрес России остаются в формате highly likely («очень вероятно», фразу используют в ироничном ключе как синоним бездоказательного обвинения — прим.ред.), и никаких подтверждений им нет.

8 июня президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что не верит утверждениям о якобы существующих намерениях Путина атаковать НАТО.

Ранее в Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО.