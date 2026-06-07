Стубб ответил, верит ли он в нападение России на НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб не верит в то, что Россия собирается атаковать страны НАТО. Об этом он заявил в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Отвечая на вопрос о возможности атаки России на НАТО, Стубб подчеркнул, что не верит в это, а также спросил, зачем Москве испытывать на прочность пятую статью альянса о коллективной обороне.

«Россия всегда будет проводить гибридные испытания против стран НАТО — кибератаки, диверсии, — но военные, кинетические испытания? Людям просто нужно успокоиться. Я понимаю общественные дебаты, но я вижу все разведывательные отчеты; я читаю их очень внимательно. У меня есть всесторонняя оценка обороноспособности такой страны, как Финляндия. И нет смысла это испытывать [на прочность]», — отметил он.

В мае Стубб также заявил, что России «было бы невыгодно испытывать решительность стран НАТО» в вопросе применения статьи о коллективной обороне, а в конце апреля он подчеркнул, что не видит причин для Москвы нападать на страны НАТО.

4 июня президент России Владимир Путин назвал «не просто бредом, а сознательной провокацией» заявления европейских политиков о том, что Россия якобы готовится напасть на НАТО.

Ранее премьер Британии заговорил о «нападении» России в 2030 году.