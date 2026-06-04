Путин: все обвинения Европы в адрес РФ остаются в формате highly likely

Все обвинения Европы, высказанные в адрес России, остаются в формате highly likely, никаких подтверждений нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы руководителей международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщают «Известия».

По его словам, это только указывает на попытки представителей западноевропейских стран осуществить агрессивные планы в отношении РФ.

«Хоть один факт назовите доказанный. Вот все, что вы сказали, — это highly likely», — ответил Путин на вопрос журналиста об обвинениях Европы в кибератаках РФ против Запада.

До этого глава российского государства заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не могут быть посредником в переговорах с Украиной, поскольку содействуют республике, поддерживая вооруженный конфликт поставками оружия.

Ранее Зеленский попросил Путина о личной встрече.