В Латвии придумали новый срок для «атаки» России на НАТО

Россия накопила преимущество в применении беспилотников и якобы может воспользоваться им до конца 2028 года против стран Прибалтики. Об этом заявил командующий вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс, пишет Financial Times (FT).

По его словам, Москва может производить беспилотники в больших масштабах и быстро адаптировать их к военным условиям.

«Их преимущество заключается в масштабируемости дронов. Они способны быстро пополнять запасы, иметь большие объемы в крупных масштабах. <…> Находясь в Кремле, я бы сказал, что если мы что-то и должны сделать, то это нужно сделать к концу 2028 года», — сказал Пуданс.

Он подчеркнул, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения в Европе, так как большинство программ модернизации армий, согласно ожиданиям, вступят в силу не раньше 2029 года.

Пуданс считает, что Россия якобы может попробовать атаковать территорию НАТО, пока президент США Дональд Трамп находится у власти и пока европейские страны еще не укрепили свою оборону. Также он подчеркнул, что в случае атаки Россия будет использовать «те же тактики и технологии», что и во время конфликта на Украине.

При этом Пуданс уверен, что сейчас у России нет сил для крупномасштабного наступления на Европу. Однако он считает, что если украинский конфликт закончится, то Москва может стать «серьезной угрозой».

«Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», — сказал глава ВС Латвии.

В конце апреля Пуданс говорил о том, что Латвия не видит угрозы атаки на страну со стороны России в ближайшее время. В мае Пудас отметил, что в случае прекращения боевых действий на Украине Россия якобы будет иметь окно возможностей для нападения на НАТО до 2039 года.

В мае генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер сказал, что Россия якобы может атаковать НАТО в 2029 году или раньше. А в апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие месяцы.

Ранее Сырский пожаловался на улучшение качества российских дронов.