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Политика

В бундестаге призвали Берлин заняться Германией вместо Украины

Депутат Фронмайер: для Германии странно постоянно заниматься Украиной
IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Германия должна в первую очередь позаботиться о себе, а не об Украине. Об этом в соцсети Х написал немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер.

«Насколько странно заниматься чужой страной в режиме 24/7, пока немецкая экономика загибается, немцы становятся все беднее, а дыры в бюджете — все больше? Я настаиваю: немцы заслужили правительство, которое в первую очередь будет заботиться о Германии» — отметил он.

В начале июня канцлер Германии Фридрих Мерц назвал военную поддержку Украины и санкции против России верным средством для завершения конфликта на Украине. Также он подчеркнул, что Европа не ослабит усилий в поддержке Киева.

5 июня канцлер заявил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине. Также в июне лидеры Великобритании, Франции и Германии опубликовали совместное заявление с перечнем условий для урегулирования украинского конфликта, и первым из них стало полное прекращение огня.

В мае Мерц пообещал, что Европа усилит давление на Россию, чтобы Москва начала переговоры.

Ранее в Германии призвали перестать помогать Украине из-за ударов по России.

 
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