Трамп назвал сроки «полной победы» над Ираном

Трамп пообещал объявить о победе над Ираном в течение двух недель

Президент Дональд Трамп во время телемитинга заявил, что в течение двух недель США заключат соглашение с Ираном, передает CBS News.

Американский политик сказал, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются. По его словам, Иран готов «дать США все», в том числе отказаться от ядерного оружия.

«Я думаю, мы побеждаем, но победить нужно в ближайшие две недели», — сказал Трамп.

Он заверил, что после «полной победы» США цены на нефть упадут.

7 июня Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства утверждал, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. Однако поздно вечером того же дня Иран впервые после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля несколько раз выпустил ракеты по Израилю.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал весной и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Вэнс высказался о влиянии Израиля на сделку США и Ирана.