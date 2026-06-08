Министр Израиля Бен-Гвир: «Тегеран должен гореть!»

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в соцсети X отреагировал на ракетные удары Ирана по северу страны.

«Сегодня ночью Тегеран должен гореть!» — написал министр.

Вечером 7 июня Иран дважды после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля выпустил ракеты по Израилю. Перед ударами представитель комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи говорил, что Исламская Республика решительно и «больно» ответит на удар армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

До этого президент США сообщил в интервью, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства утверждал, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. После ракетного обстрела Израиля американский лидер призвал Иран вернуться за стол переговоров.

Ранее проиранские шииты в Ираке пригрозили атаками на объекты США.