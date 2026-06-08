Глава МИД Польши призвал политиков ехать на фронт вместо критики Украины

Глава МИД Польша Радослав Сикорский призвал «поехать на фронт» польских политиков, возмущенных восхвалением пособников нацистов на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

«Пожалуйста, пусть польские политики, которые строят из себя крутых в отношениях с Украиной, сначала поедут <…> на фронт и разнесут там пару российских танков. Тогда они будут гораздо убедительнее. Правда», — отметил он.

В другом посте Сикорский выразил надежду на то, что в Польше «не получится так», что «борец» с президентом России Владимиром Путиным потеряет орден Белого орла, а экс-канцлер Германии Герхард Шредер его сохранит.

Отношения между Украиной и Польшей обострились из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский в мае присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Затем президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, а премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Киев «решить эту проблему». Затем Туск заявил о необходимости диалога между Навроцким и Зеленским.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Зеленский на фоне обострения отношений с Польшей начал летать в Европу через Молдавию.

Ранее на Украине назвали поляков оккупантами.