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Политика

Глава МИД Польши призвал политиков ехать на фронт вместо критики Украины

Глава МИД Польши Сикорский: недовольные Украиной политики пусть едут на фронт
Yves Herman/Reuters

Глава МИД Польша Радослав Сикорский призвал «поехать на фронт» польских политиков, возмущенных восхвалением пособников нацистов на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

«Пожалуйста, пусть польские политики, которые строят из себя крутых в отношениях с Украиной, сначала поедут <…> на фронт и разнесут там пару российских танков. Тогда они будут гораздо убедительнее. Правда», — отметил он.

В другом посте Сикорский выразил надежду на то, что в Польше «не получится так», что «борец» с президентом России Владимиром Путиным потеряет орден Белого орла, а экс-канцлер Германии Герхард Шредер его сохранит.

Отношения между Украиной и Польшей обострились из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский в мае присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Затем президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, а премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Киев «решить эту проблему». Затем Туск заявил о необходимости диалога между Навроцким и Зеленским.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Зеленский на фоне обострения отношений с Польшей начал летать в Европу через Молдавию.

Ранее на Украине назвали поляков оккупантами.

 
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