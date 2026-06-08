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Политика

Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в поощрении новых ударов ВСУ по ЗАЭС

Ульянов: МАГАТЭ поощряет новые удары ВСУ по ЗАЭС отказом называть виновных
Константин Михальчевский/РИА Новости

Нежелание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо называть виновную сторону в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) поощряет Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжать удары. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

«Когда Агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления такого рода», — сказал он.

По словам Ульянова, Украина нарушила режим тишины, атаковала российских саперов и попыталась возложить вину за инцидент на российскую сторону.

«С таким же успехом могли бы представить версию о том, что это марсиане устроили взрыв, дабы скомпрометировать Киев», — отметил постпред.

6 июня председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов заявил, что ВСУ продолжат атаковать российские ядерные объекты до тех пор, пока РФ не начнет «уничтожать верхушку режима Зеленского».

5 июня украинские беспилотники нанесли удар по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в районе Запорожской АЭС, сообщили на станции. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказана помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП был согласован с МАГАТЭ и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что трое инженеров компании ранены, двое — в тяжелом состоянии. В МИД РФ заявили, что до ядерной катастрофы на ЗАЭС остался «один шаг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ядерщик раскрыл последствия удара по реактору ЗАЭС.

 
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