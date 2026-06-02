«То, что происходило на Фукусиме»: ядерщик раскрыл последствия удара по реактору ЗАЭС

Прямой удар по ядерному реактору Запорожской АЭС может привести к его разрушению и утечке ядерных элементов в атмосферу, а также к паровому взрыву. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора, профессор Владимир Кузнецов.



«Главная опасность заключается в том, что при попадании [дрона или ракеты] строительные конструкции разрушатся. Части этих строительных конструкций при разрушении крыши упадут на крышку реактора. Это ну даже в плохом таком сне не придумаешь, потому что это разрушение, это повреждение топлива, нарушение охлаждения и выход радиоактивности в окружающую среду», — подчеркнул он.



Ядерщик рассказал, что станция сейчас «на холодной остановке». Это значит, что реакторы не работают, станция не работает и электроэнергию не производит. Однако внутри реактора находится топливо, а отработавшее ядерное топливо находится рядом «буквально через стенку», сказал Кузнецов. В этой связи опасность сохраняется.



Как пояснил Кузнецов, нарушение охлаждения отработавшего ядерного топлива в результате потенциального удара прямо по реактору может привести к паровому взрыву и образованию водорода.



«Это то, что происходило на Фукусиме. Блоки взрывались, именно взрывались, потому что нет охлаждения, идет пароциркониевая реакция с образованием водорода, а водород — это гремучая смесь, это взрыв», — рассказал физик.



Поэтому, с точки зрения Кузнецова, ЗАЭС необходимо вывести из эксплуатации, чтобы избежать подобных сценариев развития событий на фоне ведения боевых действия на Украине.



До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оценок атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее украинский беспилотник атаковал детский сад в Энергодаре.