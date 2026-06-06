Рогов: ВСУ будут бить по ядерным объектам до удара по украинской элите

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаковать российские ядерные объекты до тех пор, пока РФ в ответ не ударит по киевским властям. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в беседе с «Лентой.ру».

«Удары будут продолжаться, пока мы не начнем наказывать и четко объяснять, что за подобные вещи потери у противника будут намного больше. Мое глубокое убеждение — что [удары продолжатся], пока мы не начнем уничтожать верхушку режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал он.

До этого высоковольтную линию «Ферросплавная-1» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ввели в работу после удара ВСУ.

5 июня, украинские беспилотники ударили по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в районе ЗАЭС. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказана помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП был согласован с МАГАТЭ и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что трое инженеров компании ранены, двое — в тяжелом состоянии. В МИД РФ заявили, что до ядерной катастрофы на ЗАЭС остался «один шаг».

Ранее Захарова заявила об опасности «ядерной катастрофы» на ЗАЭС.