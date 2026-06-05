«До катастрофы на ЗАЭС — один шаг». Киев согласовал режим тишины и тут же атаковал ремонтников

Украинские беспилотники нанесли удар по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» в районе Запорожской АЭС, сообщили на станции. Пострадали пятеро военнослужащих, им оказана помощь. Режим прекращения огня для ремонта этой ЛЭП был согласован с МАГАТЭ и гарантирован украинской стороной, он должен был действовать до 23 июня. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что трое инженеров компании ранены, двое — в тяжелом состоянии. В МИД РФ заявили, что до ядерной катастрофы на ЗАЭС остался «один шаг».

ВСУ нарушили режим тишины вокруг Запорожской АЭС и ударили по линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» , в результате пострадали пять военнослужащих РФ и три инженера «Ростатома».

«Сегодня в 13:15 при проведении инженерных работ в рамках «режима тишины», согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования министерства обороны Российской Федерации», — говорится в публикации пресс-службы станции.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявили режим прекращения огня для ремонта линии «Днепровская» на Запорожской АЭС, который должен был продлится до 23 июня. Украинская сторона, как сообщили на станции, гарантировала безопасность ремонтных работ.

Пострадавшие инженеры

Глава «Росатома» Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что три инженера компании пострадали в результате атаки на ЗАЭС.

«Пострадали трое наших инженеров, два из них в тяжелом состоянии», — приводит его слова ТАСС.

Лихачев призвал МАГАТЭ обратить внимание на нарушение режима прекращения огня.

«Мы будем делать все, чтобы обеспечить и людей, их безопасность и защиту в Энергодаре, мы призываем всех еще раз обратить внимание на то, что реально происходит на площадке»,

— сказал гендиректор «Росатома» журналистам на ПМЭФ.

При этом сам Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Вене в тоже время заявил, что на согласование этого режима прекращения огня ушло два месяца.

«Согласование этих прекращений огня — это сложно. Требуется договориться по разным аспектам — техническим, военным, политическим. На сей раз на это ушло два месяца», — добавил он.

Большая беда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что до серьезной катастрофы на Запорожской АЭС остается «один шаг» .

«Западным соседям Украины в их антироссийском угаре, похоже, не приходит в голову, что «отсидеться в стороне» в случае ядерной катастрофы у них не получится», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что каждое новое нападение Украины на ЗАЭС становится все более масштабным и безрассудным. Интенсивность атак увеличивается, и теперь в зоне поражения оказываются не только прилегающие территории и персонал станции, но также основное оборудование и ядерные материалы, подчеркнула дипломат.

Накануне 4 июня ВСУ атаковали территорию рядом с Запорожской АЭС не менее чем 20 ударными БПЛА. Удары наносились по территории тепловой электростанции, где находятся объекты инфраструктуры, обеспечивающие работу линии электропередачи «Ферросплавная-1».

На станции уточнили, что эта линия остается единственным действующим источником внешнего электроснабжения ЗАЭС. До этого атомная станция осталась без внешнего питания почти на 20 минут из-за ударов дронов.

В конце мая украинский беспилотник поразил здание машинного зала блока № 6 Запорожской АЭС. Как заявил Алексей Лихачев, это была первая целенаправленная атака на основное оборудование станции. При этом на ЗАЭС подчеркнули, что станция продолжает работать в штатном режиме, а радиационный фон остается в пределах нормы.

Тогда гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки, чтобы предотвратить реальный риск ядерной аварии .

«Гросси добавил, что атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы», — говорится в заявлении на странице МАГАТЭ в соцсети X.

Осада Запорожской АЭС

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная в Энергодаре на берегу Каховского водохранилища. Станция ежегодно вырабатывает около 40 млрд кВт·ч электроэнергии. Кроме того с 2001 года на ЗАЭС действует сухое хранилище отработанного ядерного топлива на 380 контейнеров.

В 2022 году в ходе специальной военной операции станция перешла под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

С момента перехода станции под контроль РФ украинские войска постоянно обстреливают ЗАЭС и хранилище ядерных отходов.