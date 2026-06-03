ВСУ атаковали поезд в Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, несколько вагонов получили повреждения. Кроме того, пострадали люди, в том числе дети. Повреждена инфраструктура вокзала. Власти пока не комментировали эту информацию.

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» в мессенджере «Макс» информировал, что станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда из полуострова задерживаются.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что несколько человек погибли и еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.