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Армия

ВСУ атаковали поезд в Крыму

Военблогер Рожин: ВСУ атаковали пассажирский поезд в Крыму на станции Джанкой
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, несколько вагонов получили повреждения. Кроме того, пострадали люди, в том числе дети. Повреждена инфраструктура вокзала. Власти пока не комментировали эту информацию.

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым и Севастополь «Гранд Сервис Экспресс» в мессенджере «Макс» информировал, что станция закрыта для посадки и высадки пассажиров до особого распоряжения. Поезда из полуострова задерживаются.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что несколько человек погибли и еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.

 
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