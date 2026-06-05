В Совфеде оценили планы США отменить отправку ракет Tomahawk в Германию

Если Соединенные Штаты решат отменить отправку дальнобойных ракет Tomahawk в Германию из-за страха перед реакцией России, то это будет веяние в правильном направлении. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Если речь идет о позиции Белого дома и соответствующих ведомств, то это «веяние в правильном, здоровом направлении, которое соответствующим образом в позитивном ключе повлияет на развитие ситуации в целом», указал парламентарий.

Карасин напомнил, что президент России Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами в рамках ПЭМФ назвал важные аспекты, которые должны быть услышаны на Западе, в том числе в США.

До этого газета Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновников писала, что Пентагон рассматривает возможность отмены поставок крылатых ракет Tomahawk Германии из-за вероятной реакции России.

По словам источников газеты, американские официальные лица опасаются, что в случае поставок этих ракет российская сторона примет ответные меры. Кроме того, они обеспокоены сокращением запасов оружия страны на фоне войны США и Ирана.

Ранее Украина попросила у США лицензию на производство ракет Patriot.