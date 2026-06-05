СМИ сообщили, что США могут отменить отправку ракет Tomahawk в Германию

Пентагон рассматривает возможность отмены поставок крылатых ракет Tomahawk Германии из-за вероятной реакции России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на двух европейских и одного американского чиновников.

«Ожидается, что Пентагон отменит план по отправке ракет Tomahawk в Германию отчасти из-за опасений, что Россия воспримет это как эскалацию. Это станет поразительным разворотом в отношении давно запланированного соглашения с одним из крупнейших союзников Америки», — говорится в статье.

По словам источников газеты, американские официальные лица опасаются, что в случае поставок этих ракет российская сторона примет ответные меры. Кроме того, они обеспокоены сокращением запасов оружия страны на фоне войны США и Ирана.

Этот шаг является частью более масштабного сокращения участия США в НАТО, включая отмену развертывания тысяч американских военнослужащих в Германии, отметила Politico.

Ранее Украина попросила у США лицензию на производство ракет Patriot.