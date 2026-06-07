В Польше возмутились приездом Буданова в страну

Экс-премьер Лешек назвал приезд Буданова в Варшаву провокацией со стороны Киева

Приезд главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Польшу является провокацией со стороны Киева. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский мог бы послать в Варшаву министра или замминистра иностранных дел.

«Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии», — сказал он.

Миллер отметил, что за короткий период Киев совершил две провокации против Польши: сначала украинские власти присудили подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетное звание «имени героев УПА» (организация запрещена в России), потом они направили Буданова в Варшаву.

6 июня министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретился с Будановым и напомнил ему о том, что «есть границы, которые нельзя пересекать».

До этого президент Польши Кароль Навроцкий захотел лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

Ранее премьер Польши в резкой форме потребовал от Украины разобраться с подразделением «героев УПА» в ВСУ.