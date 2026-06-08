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Политика

Володин заявил о «маразме» Европы, финансирующей удары Киева по себе

Володин: Европа финансирует удары по себе, выделяя Киеву деньги на дроны
Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин словами «маразм крепчал» прокомментировал инциденты с украинскими дронами в европейских странах. Публикация появилась в Telegram-канале спикера.

Володин обратил внимание, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают штурмовать европейские страны. Только 8 июня два прилета было зафиксировано в Латвии и Молдавии, отметил он. На фоне этого, как указал Володин, глава евродипломатии Кая Каллас заявляет о выделении Киеву дополнительных €6 млрд на дроны.

«Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают <…> финансируют удары фактически по самим себе», — отметил Володин.

В ночь на 8 июня системы наблюдения Национальной армии Молдавии и трансграничного сотрудничества засекли неопознанный беспилотник, который пересек государственную границу со стороны села Лопатна в Огреевском районе и взорвался на сельскохозяйственном участке.

Позже в МИД Молдавии признали, что беспилотник, скорее всего, имеет украинское происхождение. Несмотря на это, ведомство возложило ответственность за крушение БПЛА на Россию.

В этот же день самолеты НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. На востоке страны объявлялась воздушная тревога, граждан призывали не выходить на улицы.

Ранее в Молдавии дрон пролежал на крыше дома две недели.

 
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