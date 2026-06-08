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Армия

В центре Молдавии взорвался беспилотник

В Молдавии у села Лопатна взорвался беспилотник

Неопознанный беспилотник ночью взорвался в центре Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.

Обломки БПЛА были обнаружены на сельскохозяйственном участке у села Лопатна в Огреевском районе. Следы на месте происшествия указывают на предшествующий взрыв, указали в ведомстве.

Отмечается, что системы наблюдения Национальной армии и трансграничного сотрудничества зафиксировали дрон в 00:20 по местному времени (совпадает с московским). Он пересек государственную границу Молдавии со стороны села Лопатна.

По информации местных СМИ, беспилотник, предположительно, украинский. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Expres European, можно увидеть на обломках надпись «обережно гвинт рухома частина» (в переводе с украинского — «осторожно винт подвижная часть»). На данный момент фрагменты БПЛА исследуются, выясняются обстоятельства случившегося.

Утром 8 июня самолеты НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии. Как сообщил представитель латвийской армии, БПЛА вошел в воздушное пространство страны якобы со стороны России. В этот день на востоке Латвии, на границе с Россией и Белоруссией, объявлялась воздушная тревога, но к настоящему времени ее отменили. Граждан призывали не выходить на улицы.

Ранее в Молдавии дрон пролежал на крыше дома две недели.

 
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