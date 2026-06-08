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Армия

В МИД Молдавии возложили на Россию ответственность за взорвавшийся украинский БПЛА

В МИД Молдавии признали, что у села Лопатна ночью взорвался украинский дрон

МИД Молдавии в Telegram-канале подтвердил информацию о взорвавшемся беспилотнике минувшей ночью. В министерстве подчеркнули, что решительно осуждают этот инцидент.

«Судя по предварительным данным, он, скорее всего, украинского происхождения», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что несанкционированный полет любого летательного аппарата в воздушном пространстве Молдавии или его падение на территории страны представляют угрозу безопасности и являются нарушением суверенитета и территориальной целостности государства.

В МИД Молдавии добавили, что ведут переговоры с властями Украины по поводу взорвавшегося беспилотника. В министерстве отметили, что «независимо от происхождения дрона ответственность за любой беспилотник, достигший территории Республики Молдова, лежит на России».

В ночь на 8 июня системы наблюдения Национальной армии Молдавии и трансграничного сотрудничества засекли неопознанный беспилотник, который пересек государственную границу со стороны села Лопатна в Огреевском районе и взорвался на сельскохозяйственном участке. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть на обломках надпись «обережно гвинт рухома частина» (в переводе с украинского — «осторожно винт подвижная часть»). На данный момент фрагменты БПЛА исследуются, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Молдавии дрон пролежал на крыше дома две недели.

 
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