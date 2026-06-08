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Политика

Зеленский столкнулся с первыми последствиями конфликта с Польшей

«Страна.ua»: Зеленский на фоне конфликта с Польшей летел в Лондон через Молдавию
Emilija Jefremova/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения отношений с Польшей начал летать в Европу через Молдавию. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что ранее для зарубежных полетов Зеленский использовал польский международный аэропорт Жешув-Ясёнка. Однако 7 июня в Лондон он полетел через Кишинев. Официально причина смены маршрута не сообщалась.

«Однако это произошло на фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной», — указали в украинском издании.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «героев УПА» (организация запрещена в России). Это решение спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения.

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что Зеленского, который прославляет пособников нацистов, устроивших Волынскую резню, больше не считают желанным гостем в стране. Босак также выступил за блокировку вступления Украины в Евросоюз, прекращение выдачи кредитов Киеву и отказ от финансирования систем Starlink для ВСУ.

Портал The European Conservative отмечал, что если курс политического руководства Польши сместится в сторону усиления конфронтации из-за чествования боевиков Украинской повстанческой армии (УПА), то Киев ждут «еще большие проблемы».

Ранее Захарова словами «Доброе утро. Проснулись?» отреагировала на истерику Польши из-за Зеленского.

 
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