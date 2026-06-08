Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза

Армения не готова быть членом Евросоюза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Армения не готова быть членом ЕС и наша цель — реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами ЕС. Без этого нам так или иначе не быть членом Евросоюза», — сказал он.

По словам Пашиняна, стране «нужно продолжить процесс демократических реформ» до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам Евросоюза.

2 июня Пашинян высказался о возможности проведения референдума по вопросу вступления страны в ЕС. Он рассказал, что голосование может состояться только после того, как Ереван официально обратится к Брюсселю с просьбой рассмотреть его кандидатуру и получит соответствующий статус.

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения.

Ранее спикер Госдумы спрогнозировал последствия вступления в ЕС для Армении.