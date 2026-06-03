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Политика

Спикер Госдумы спрогнозировал последствия вступления в ЕС для Армении

Володин: Армения в случае вступления в ЕС потеряет свою идентичность
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Армения очевидно понесет потери в случае вступления в Европейский союз (ЕС), заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью с журналисткой Натальей Литовко, запись которого показал телеканал «Россия 24».

Парламентарий во время беседы предложил провести параллели между Арменией и Украиной.

«Там (на Украине. — «Газета.Ru») тоже говорили о Евросоюзе, что если только такое решение (о вступлении в региональное содружество. — «Газета.Ru») будет принято, тогда будет развиваться экономика. Но ей они не разрешают свою продукцию направлять на рынок. Она неконкурентоспособна в Европе», — отметил Володин.

На этом фоне законодатель задался вопросом, что Армения собирается продавать в ЕС.

По мнению депутата, Армения при вступлении в региональное содружество лишится своей идентичности. Володин выразил сожаление по этому поводу и добавил, что нынешнее руководство республики «ведет ее к пропасти».

Как сказал парламентарий, Москва выступает за честные отношения с Ереваном и взаимовыгодное сотрудничество. Однако в поддержании дружбы должны участвовать две стороны.

2 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможности проведения референдума по вопросу вступления страны в ЕС. Он рассказал, что голосование может состояться только после того, как Ереван официально обратится к Брюсселю с просьбой рассмотреть его кандидатуру и получит соответствующий статус.

Ранее Путин поинтересовался у армянских властей, как долго можно «сидеть на двух стульях».

 
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